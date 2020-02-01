На Донбассе погибла военный медик: что известно о погибшем сержанте

На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник. Сержант 93-й ОМБр погибла у Новоташковского.

В результате обстрела боевиков у Новотошковского Луганской области погибла военный медик, сообщили в штабе ООС.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Женщина попала под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

В 93-й ОМБр Холодный Яр назвали имя погибшей. Старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия – Король) погибла от сквозного осколочного ранения в грудную клетку, когда несла лекарство больному бойцу.

«Клавдия была в средствах защиты. В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда убита наш медик», – сообщили в бригаде.

Сержант Клавдия Сытник на службе и в мирной жизни. Сержант Клавдия Сытник на службе и в мирной жизни. Сержант Клавдия Сытник на службе и в мирной жизни. Пред 1 из 3 След

Клавдия родилась 25 февраля 1986 года в с. Зачепиловка Харьковской области, где постоянно проживала. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи.

В феврале 2017 года призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре 2019 года перешла к «холоднояровцам», когда бригада тренировалась на Яворовском полигоне.

Сьогодні ми втратили бійця. Від обстрілу терористичних збройних формувань у районі Новотошківського Луганської області… Geplaatst door 93-тя ОМБр Холодний Яр op Zaterdag 1 februari 2020

У Клавдии остались дочь Юлия 2008 года рождения, родители и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

Соболезнования родным и близким погибшей выразили в Офисе президента.