СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину

Российский певец поддержал оккупацию Крыма. Концерт Сюткина в Украине был запланирован на апрель.

Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживал аннексию Крыма, передает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook

«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», – говорится в сообщении СБУ.

В СБУ объяснили, что они принимают решение о запрете въезда при наличии информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме СБУ, запретить въезд также могут другие госорганы.

Например, Государственная пограничная служба – в случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности админграницы с Крымом.

СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо «доцільності» анексії Криму в… Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 31 januari 2020

При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.

Так же, 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ с призывом не пускать в Украину российских певцов Валерия Сюткина и Александра Серова.