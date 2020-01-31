Конституцию под Путина: россияне уверены, что нацлидер стремится сохранить власть

Каждый второй житель России считает, что Конституцию меняют ради сохранения Путина у власти.

47% россиян считают, что поправки в Конституцию Российской Федерации вносятся в интересах президента Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года, свидетельствует опрос проведенный «Левада-Центр».

44% опрошенных считают, что поправки в Конституцию РФ принимаются для «совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны».

Результаты исследования В целом по выборке В %% от тех респондентов, кто слышал о внесении поправок в Конституцию В %% от тех респондентов, кто не слышал о внесении поправок в Конституцию Для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны 44 47 36 В интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года 47 47 48 Затрудняюсь ответить 9 7 16

47% респондентов говорят, что поправки принимаются в интересах Путина, чтобы он смог оставаться у власти после 2024 года.

Опрос был проведен 23 – 29 января 2020 года среди 1603 человек в возрасте от 18 лет методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

▪ 3,4% для показателей, близких к 50%

▪ 2,9% для показателей, близких к 25%/75%

▪ 2% для показателей, близких к 10%/90%

▪ 1,5% для показателей, близких к 5%/95%