Конституцию под Путина: россияне уверены, что нацлидер стремится сохранить власть

Каждый второй житель России считает, что Конституцию меняют ради сохранения Путина у власти.
47% россиян считают, что поправки в Конституцию Российской Федерации вносятся в интересах президента Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года, свидетельствует опрос проведенный «Левада-Центр».
44% опрошенных считают, что поправки в Конституцию РФ принимаются для «совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны».
|Результаты исследования
|В целом по выборке
|В %% от тех респондентов, кто слышал о внесении поправок в Конституцию
|В %% от тех респондентов, кто не слышал о внесении поправок в Конституцию
|Для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны
|44
|47
|36
|В интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года
|47
|47
|48
|Затрудняюсь ответить
|9
|7
|16
47% респондентов говорят, что поправки принимаются в интересах Путина, чтобы он смог оставаться у власти после 2024 года.
Опрос был проведен 23 – 29 января 2020 года среди 1603 человек в возрасте от 18 лет методом личного интервью.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
▪ 3,4% для показателей, близких к 50%
▪ 2,9% для показателей, близких к 25%/75%
▪ 2% для показателей, близких к 10%/90%
▪ 1,5% для показателей, близких к 5%/95%