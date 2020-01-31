Намордник для СМИ: у Зеленского втихую работают над законом «о дезинформации»

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что над скандальным закон о дезинформации работают. Он рассказал об этом в эфире программы «Зворотній відлік» на телеканале «UA: Перший».

«Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания в группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон», – заявил Бородянский.

Зворотний відлік. 3 випуск, 5 сезон Сьогодні у випуску:▪Коронавірус наближається? Заходи безпеки▪Закон про дезінформацію. Хто в зоні ризику?▪Робота української делегації в ПАРЄ▪Законопроєкт про медіа. Що треба знати?▪Справа проти художника Сергія Пояркова Geplaatst door UA: Перший op Donderdag 30 januari 2020

В то же время на сайте Министерства отсутствует какая-либо информация о результатах проведения «стратегической сессии».