Госсекретарь США Помпео находится с визитом в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Украину накануне поздно ночью. Запланированы встречи с президентом Украины, а также главами МИД и Минобороны. Кроме того Помпео встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл накануне ночью в Украину с официальным визитом, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Twitter.

«Украина приветствует большого друга из США. Майк Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ждем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с Президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайком и главой Минобороны Андреем Загороднюком», – написал Божок.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88 — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020

После прибытия в Киев Помпео заверил в своем Twitter в «непоколебимой поддержке» Украины со стороны США.

«Поддержка США для Украины непоколебима, и я намерен подчеркнуть это при встрече с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства», – отметил госсекретарь США.

Прибытие Помпео в Киев. Прибытие Помпео в Киев. Пред 1 из 2 След

Помимо встречи с президентом, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, 31 января Помпео также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020

1 февраля Помпео направится в Минск. В целом с 29 января по 4 февраля глава Госдепа посетит пять стран.

Утром в пятницу государственный секретарь Майк Помпео провел первые переговоры в рамках визита в Украине. В здании Министерства иностранных дел он встретился с министром Вадимом Пристайко.

После этого, как сообщает корреспондент «Левого Берега», они вместе с предстоятелем Православной церкви Украины, киевским митрополитом Епифанием возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины.

Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Фото с мероприятий на которых присутствовал в Киеве Помпео. Пред 1 из 36 След

После возложения цветов у Стены Памяти Помпео направился в резиденцию Епифания – Михайловский собор.

Как сообщается пресс-служба ПЦУ, Помпео и Епифаний обсудили вызовы для Православной церкви Украины, в частности – ее деятельности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

Глава ПЦУ выразил благодарность американской стороне за «твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться наша страна, так и на пути государства и демократических реформ».

Также во время встречи была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.

Отметим, что это уже вторая встреча главы ПЦУ и Госсекретаря Помпео за последние четыре месяца. В прошлый раз они встречались 23 октября 2019 года в Вашингтоне.

Напомним, что Помпео дважды откладывал визит в Украину, а накануне приезда в Киев даже поругался из-за вопросов об Украине с журналисткой американского издания NPR Мэри Келли. По ее словам, госсекретарь накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопрос. В ходе разговора, используя нецензурную лексику, Помпео спросил ее: «Вы думаете американцам нужна Украина?».