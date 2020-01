Госсекретарь США Помпео находится с визитом в Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл накануне ночью в Украину с официальным визитом, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Twitter.

«Украина приветствует большого друга из США. Майк Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ждем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с Президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайком и главой Минобороны Андреем Загороднюком», – написал Божок.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA . @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia ’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv , where he’ll meet President @ZelenskyyUa , ForMin @VPrystaiko , DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88

После прибытия в Киев Помпео заверил в своем Twitter в «непоколебимой поддержке» Украины со стороны США.

«Поддержка США для Украины непоколебима, и я намерен подчеркнуть это при встрече с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства», – отметил госсекретарь США.

Помимо встречи с президентом, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, 31 января Помпео также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8

