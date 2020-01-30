Киберполиция предлагает СМИ установить слежку за читателями в Интернет

Киберполиция предлагает интернет-СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей. Подобные письма получили региональные редакции на Волыни и Николаевщине.

Интернет-издание «Полтавщина» опубликовало письмо, которое редакция получила от местного отдела Киберполиции. В нем говорится, что правоохранители разработали программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя при просмотре сайтов в интернете, сообщается на странице издания в Facebook.

В письме киберполиция интересуются у редакции, заинтересована ли она в установке такого скрипта в программный код сайта. В случае согласия на установку скрипта, сотрудники обещают связаться с редакцией.

Предложение оформлено в виде файла PDF. При этом само электронное письмо не содержит никаких дополнительных сведений или пояснений.

Шановна Кіберполіція, чесно кажучи, ми оху*ли від вашої пропозиції. Ми вже звикли, що влада регулярно намагається… Geplaatst door Інтернет-видання "Полтавщина" op Donderdag 30 januari 2020

Редакция отказалась устанавливать сторонний код на страницы своего сайта.

«Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там «бэкдор» – это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось», – говорится в заявлении издания.

На странице «Лабораторія цифрової безпеки» в Facebook появилась информация, что такие письма от киберполиции с предложением установить скрипт для деанонимизации пользователей получают не только полтавские онлайн-СМИ.

«Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине. По состоянию на сейчас кода самого скрипта нет в публичном доступе (мы готовим запрос на доступ к публичной информации). Впрочем, судя по содержанию письма, можно предположить, что речь идёт о системе неизбирательного слежения за всеми посетителями интернет-ресурсов», – говорится в сообщении.

Сьогодні Інтернет-видання "Полтавщина" опублікувало ось такий офіційний запит від Кіберполіції. Виданню пропонують… Geplaatst door Лабораторія цифрової безпеки op Donderdag 30 januari 2020

Напомним, что в прошлом году российские хакеры пытались дискредитировать украинские СМИ попыткой распространения через их сайты фейковых новостей, в частности дискредитирующих ВСУ.