Оплот РПЦ на западе Украины вернули в собственность государства

По решению Минюста Почаевская лавра в Тернопольской области больше не принадлежит УПЦ МП.

Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Передача комплекса Украинской православной церкви Московского патриархата состоялась с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. В ней говорилось об отмене решения о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра.

«Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня», – сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

Она отметила, члены комиссии пришли к выводу, что государственная регистрация права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) состоялась с нарушениями требований действующего законодательства.

Именно поэтому решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество, – отметила Сукманова.

Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались два больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7000 квадратных метров.

Поэтому прокуратура Тернопольской области заявила о взятии на контроль расследования передачи права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата.