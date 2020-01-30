Не обошлось без предателя: кто из украинской делегации проголосовал за возвращение России и в ПАСЕ

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юлия Левочкина поддержала решение по возвращению России в ПАСЕ, сообщает из Страсбурга сообственный корреспондент «Европейской Правды».

По информации издания, она еще в Киеве предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий России и не будет участвовать в их действиях по этому поводу. Левочкина также поддержала «новую санкционную процедуру», которая практически уничтожает возможность наложить санкции на России в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Украину поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской, делегаций, принявшие участие в голосовании, почти все шведы и все поляки кроме одной представительницы (она воздержалась). Также вместе с Украиной проголосовал один молдаванин, представитель оппозиционного блока ACUM, один словак (остальные отдали голоса «за» Россию), один турок (другие также поддержали России).

Представители Западной Европы, которые были в зале во время голосования, почти единодушно поддержали России. Украине свои голоса отдали лишь двое голландцев, один испанец и один британец.

Напомним, в целом резолюцию поддержали 96 делегатов, 44 проголосовали против и 7 воздержались

28 января глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой был избран вице-президентом этой организации.

Напомним, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса из-за аннексии Крыма. В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ проголосовала за снятие санкций с России и возвращение российской делегации в состав организации. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 – против, 10 – воздержались. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

В свою очередь, украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении приостановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации России. Также Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.