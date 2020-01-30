СБУ сорвала подготовку убийства в Грузии

СБУ заявляет, что помогла предупредить двойное убийство в Грузии, которое готовилось и в Украине.

Служба безопасности Украины заявляет о задержании в Харькове мужчины, вовлеченного в организацию заказного убийства двух представителей грузинских криминальных кругов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности Украины в ходе многоходовой совместной спецоперации по Службой государственной безопасности Грузии предупредила двойное заказное убийство на территории закавказской страны», – говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов.

Фото с места задержания подозреваемых в подготовке покушения. Фото с места задержания подозреваемых в подготовке покушения. Фото с места задержания подозреваемых в подготовке покушения. Фото с места задержания подозреваемых в подготовке покушения. Пред 1 из 4 След

«Через украинского сообщника заказчики подыскали «киллера», который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США», – отмечается в сообщении СБУ.

Убийце была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплачен перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела.

«На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказ передал «киллеру» 4 тысячи долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления», – уточняется в сообщении.

После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства (согласно ст. 208 УПК Украины).

Одновременно Служба государственной безопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны задержала двух местных жителей – организаторов заказа, а также провела ряд обысков по месту жительства фигурантов производства.

Украинцу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ.