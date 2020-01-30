В Лас-Вегасе вручили “Порно-Оскар”: россияне лидируют в индустрии

Одна россиянка Юлия Чиркова получила его за групповой секс с участием афроамериканца. А российский актер Алексей Маетный выиграл сразу в трех номинациях премии.

В американском Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония AVN Awards. Это своеобразный «Оскар» в порновидеоиндустрии, а в числе призеров оказались сразу несколько россиян, сообщает «Лента.ру».

Среди победителей – российская порноактриса Юлия Чиркова. Награда в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме» присуждена эпизоду с участием Чирковой, в котором также снялись афроамериканский порноактер Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Фото с церемонии вручения награды AVN Awards. Пред 1 из 16 След

В порноиндустрии Чиркова работает под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa). В целом она была представлена в трех номинациях («Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме» и «Лучшая новая иностранная актриса»).

Среди победителей – еще один россиянин. Актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри, выиграл сразу в трех номинациях премии.

Премия AVN Awards основана в 1984 году журналом «Adult Video News». Имеет репутацию «Порно-Оскара» – самой весомой награды в индустрии кино для взрослых.