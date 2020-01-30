ФотоНовости

В Лас-Вегасе вручили “Порно-Оскар”: россияне лидируют в индустрии

Одна россиянка Юлия Чиркова получила его за групповой секс с участием афроамериканца. А российский актер Алексей Маетный выиграл сразу в трех номинациях премии.

В американском Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония AVN Awards. Это своеобразный «Оскар» в порновидеоиндустрии, а в числе призеров оказались сразу несколько россиян, сообщает «Лента.ру».

Среди победителей – российская порноактриса Юлия Чиркова. Награда в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме» присуждена эпизоду с участием Чирковой, в котором также снялись афроамериканский порноактер Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Фото с церемонии вручения награды AVN Awards.
Пред 1 из 16 След

В порноиндустрии Чиркова работает под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa). В целом она была представлена в трех номинациях («Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме» и «Лучшая новая иностранная актриса»).

Читайте также  ФСБ пытается «свалить» Суркова

Среди победителей – еще один россиянин. Актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри, выиграл сразу в трех номинациях премии.

Премия AVN Awards основана в 1984 году журналом «Adult Video News». Имеет репутацию «Порно-Оскара» – самой весомой награды в индустрии кино для взрослых.

Источник Лента.ру

Тоже интересно
Новости

“Россия – наш главный стратегический партнер”: в Киеве появились…

Новости

СБУ задержала экс-министра «угольной промышленности «ДНР»

Новости

ПАСЕ предсказуемо отказалась кусать руку дающую: новых санкций против Кремля не будет

Новости

Четыре века тюрьмы за нелегальный транзит мигрантов: в Греции осудили россиян

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

“Россия – наш главный стратегический партнер”: в Киеве появились провокационные билборды

СБУ задержала экс-министра «угольной промышленности «ДНР»

ПАСЕ предсказуемо отказалась кусать руку дающую: новых санкций против Кремля не будет

1 из 1 705