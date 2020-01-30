“Россия – наш главный стратегический партнер”: в Киеве появились провокационные билборды

В Киеве вночью появились билборды со слоганом «Россия – наш главный стратегический партнер». На фото изображен некий Олег Катющенко.

В нескольких районах Киева на билбордах появились вывески с фотографией некого Олега Катющенко и слоганом «Россия – наш главный стратегический партнер». Их заметили возле станции метро Житомирская, на улице Палладина, Гришко и на Окружной, передает «Информатор».

Спустя несколько часов после появления этого билборда на проспекте Победы его демонтировали коммунальщики.

Провокационный билборд. Демонтаж билборда. Пред 1 из 2 След

«Та же ситуация случилась и на улице Гришко возле станции метро «Позняки». Туда приехали правоохранители, журналисты, муниципальная охрана и воины АТО. Все был в шоке, увидев такую рекламу и предполагали, что эта провокация, а Олег Катющенко, которого также упомянули на билборде, перешел кому-то дорогу. В 00:40 от этой рекламы не осталось ни следа. Но чьих это рук дело, ни правоохранители, ни коммунальщики нам не сообщили», – добавили журналисты.

На странице КГГА в Facebook сообщили, что всего в столице повесили девять таких билбородов. Их расклейка была самовольной, все плакаты сняли.

«Операторы внешней рекламы не давали согласия на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу», – сообщил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Комунальники оперативно прибрали незаконну рекламу, що містила проросійську пропаганду!Вночі співробітники Управління… Geplaatst door Київська міська державна адміністрація – КМДА op Woensdag 29 januari 2020

Напомним, во время предвыборной президентской кампании в Украине появились новые билборды в стилистике предвыборной агитации штаба Порошенко. На бордах изображен человек, очень похожий на Порошенко, и надпись «Кінець». В Избирательном штабе заявили, что не имеют к этому отношения. В Нацполиции обещали снять эти рекламные щиты, так как они были размещены с нарушением законодательства.