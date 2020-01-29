Судебные тайны: киевский инженер прослушивал Судебную администрацию

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование по факту незаконного прослушивания Государственной судебной администрации Украины в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии обвинения в августе-сентябре 2018 года инженер отдела государственного предприятия «Информационные судебные системы» загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации.

Мужчина замаскировал это программное обеспечение и в течение трех месяцев прослушивал помещения Государственной судебной администрации.

«Подозреваемый не объяснил, с какой целью он установил это оборудование, якобы не знал, что это незаконно. Сейчас он переведен на другую должность и находится под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста», – заявила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии «Украинской Правде».

ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ ЗДІЙСНЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ… Geplaatst door Прокуратура міста Києва op Woensdag 29 januari 2020

По результатам расследования инженеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.