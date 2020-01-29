СБУ задержала экс-министра «угольной промышленности «ДНР»

СБУ получила ценную информацию от «экс-министра угольной промышленности «ДНР» об участии России в оккупации Донбасса.

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывезли на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших «министров угольной промышленности» террористической организации «ДНР», передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания «правительства «ДНР» и принимал активное участие в формировании внутренней политики «профильного министерства». Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области», – говорится в сообщении.

После отстранения от должности, злоумышленник начал в «ДНР» собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в «правительстве» псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ.

«Сразу после выхода из так называемой «ДНР» он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти». Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности России к процессу оккупации отдельных районов Донетчины», – уточняется в сообщении.

«Эксминистр» также показал причастность госслужащих России, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как «советников», в организации преступных схем по хищению российских бюджетных средств, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на «руководящих должностях «ДНР».