Зеркаль будет представлять «Нафтогаз» в международных судах

Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сообщается пресс-служба компании.

«Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о «зимних пакетах» поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в сферу деятельности Зеркаль будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности по захваченным Россией активам группы «Нафтогаз» в Автономной Республике Крым.

«В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности замминистра иностранных дел Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействия строительству газопровода Северный поток – 2», – отметили в «Нафтогазе».

Напомним, в ноябре прошлого года Зеркаль подала заявление об отставке по собственному желанию. 4 декабря Кабинет министров уволил ее с должности замглавы МИДа.