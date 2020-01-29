Сенцов заявил, что не будет заниматься политической деятельностью

Сенцов не собирается идти в политику. Он подчеркнул , что «будет делать то, что делает – в пользу Украины, и говорить то, что думает».

Украинский режиссер, бывший политзаключенный кремля Олег Сенцов, не собирается идти в политику и создавать свою партию, сообщил режиссер на своей странице в Facebook.

«Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься. И когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам – это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать», – написал Сенцов.

«Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю – в пользу Украины, и говорить то, что думаю», – подчеркивает он.

При этом экс-узник Кремля предупреждает, что никому не удастся его запугать или купить.



«На моей любимой футболке есть такая надпись: «BORN FREE» (рожденный свободным). Именно таким я стараюсь оставаться и никому не удастся меня, ни купить, ни запугать!», – добавил Сенцов.

Я вважаю, що не треба виправдовуватися, коли вважаєш себе правим. Я ніколи цього не робив та не збираюсь цим займатися…. Geplaatst door Oleg Sentsov op Dinsdag 28 januari 2020

Напомним, в декабре прошлого года Сенцов стал на воинский учет и получил временное удостоверение военнообязанного.

Сенцов находился за решеткой в России под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за поджог двери офиса «Русской общины Крыма» и окна местного отделения «Единой Росиии». В РФ его обвинили в создании на территории Крыма «террористического сообщества». Сенцова отпустили в рамках обмена «35 на 35», который состоялся 7 сентября 2019 года.

В ноябре Фонд Виктора Пинчука купил квартиры в Киеве пятерым освобожденным украинским политзаключенным Кремля, в том числе – Сенцову.