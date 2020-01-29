Украинцев хотят заставить платить за Google: Верховная Рада вводит новый налог

«Слуги народа» внесли законопроект о налоге на услуги Facebook, Google и другие интернет-сервисы. При этом интернет-сервисы могут подорожать на 20%.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении НДС на услуги западных интернет-корпораций, таких как Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix. Законопроект был внесен еще в декабре 2019 года, но на него обратили внимание только после публикации «Бизнес.Цензора» в начале этой недели.

Согласно предложенным изменениям в Налоговый кодекс, НДС придется платить нерезидентам, у которых нет в Украине постоянного представительства, но они напрямую поставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

Под электронными услугами подразумеваются:

▪ поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

▪ поставка аудио, видео, игр, азартные игры и услуги по участию в таких играх;

▪ предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

▪ доступ к облачным технологиям;

▪ поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;

▪ предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Для украинцев это будет означать, что западные интернет-сервисы подорожают на 20%, так как в них будет заложен размер НДС.