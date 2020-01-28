“Погружается в национализм!”: российская разведка дала оценку заявлениям Зеленского

Директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский становится все большим сторонником идей национализма, передают РИА «Новости».

Такое мнение у него вызвали заявления украинского президента в ходе визита в Польшу. Главный российский разведчик обвинил его в искажении исторических фактов.

«Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии – по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов», – утверждает Нарышкин.

Он цинично отметил, что Львовская дивизия была сформирована в Архангельске, а получила свое название после освобождения города.