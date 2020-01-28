Конституционный суд не стал рассматривать особый статус и амнистию на Донбассе

Конституционный суд отказался рассматривать законы об особом статусе и амнистии на Донбассе. Решение было принято на заседании 27 января.

Конституционный суд отказал в открытии производства относительно законов «Про особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «Про создание необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО» и «О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», говорится в сообщении пресс-службы суда по результатам рассмотрения дел 27 января.

«Большая палата Конституционного суда на заседании продолжила рассмотрение вопроса об открытии уголовного производства в деле по конституционному представлению 53 народных депутатов… Вынесено постановление Большой палаты Конституционного суда об отказе в открытии конституционного производства», – говорится в заявлении.

Напомним, что в 2014 году парламент проголосовал за законопроекты об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков. Последний так и не был введен в действие.

В декабре 2019 президент Владимир Зеленский дал понять, что готов подписать закон об амнистии на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей при выполнении ряда условий.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что полной амнистии для боевиков на Донбассе нынешняя дипломатия не рассматривает.