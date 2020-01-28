Дела Майдана: в Генпрокуратуру вернули прежнюю группу прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущую группа прокуроров для расследований дел Майдана. Он подписал соответствующее постановление 27 января, говорится на странице «Адвокатська дорадча група» в Facebook.

«Изменена группа прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20 февраля 2014. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14 января 2020 Святошинским районным судом, Генпрокурор 27 января своим постановлением вернул «оригинальный» состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова – и усилил группу», – говорится в сообщении.

Добрі новини з Офісу Генерального Прокурора.Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській… Geplaatst door Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel op Maandag 27 januari 2020

Напомним, группа прокуроров была изменена в декабре прямо во время заседания. Новая группа содействовала освобождению обвиняемых по этому делу бывших «беркутовцев» для их обмена с пленными на Донбассе.

14 января на заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению дела о расстрелах на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года представительница потерпевших Евгения Закревская заявила отвод новоназначенным прокурорам по делу.

В рамках мотивации своего заявления об отводе она указала на детали течения рассмотрения апелляционных жалоб на меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.

По мнению Закревской, эти прокуроры «не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу».