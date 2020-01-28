Дела Майдана: в Генпрокуратуру вернули прежнюю группу прокуроров

Рябошапка вернул предыдущую группу прокуроров по делам Майдана. В состав вернули Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущую группа прокуроров для расследований дел Майдана. Он подписал соответствующее постановление 27 января, говорится на странице «Адвокатська дорадча група» в Facebook.
«Изменена группа прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20 февраля 2014. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14 января 2020 Святошинским районным судом, Генпрокурор 27 января своим постановлением вернул «оригинальный» состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова – и усилил группу», – говорится в сообщении.
Добрі новини з Офісу Генерального Прокурора.Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській…
Geplaatst door Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel op Maandag 27 januari 2020
Напомним, группа прокуроров была изменена в декабре прямо во время заседания. Новая группа содействовала освобождению обвиняемых по этому делу бывших «беркутовцев» для их обмена с пленными на Донбассе.
14 января на заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению дела о расстрелах на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года представительница потерпевших Евгения Закревская заявила отвод новоназначенным прокурорам по делу.
В рамках мотивации своего заявления об отводе она указала на детали течения рассмотрения апелляционных жалоб на меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.
По мнению Закревской, эти прокуроры «не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу».