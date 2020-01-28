Разворот Трубы: экс-глава бюро обжаловал свое увольнение в Верховном суде

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что решил обжаловать указ президента Владимира Зеленского №960/2019 о досрочном прекращении его полномочий, говорится в Telegram-канале Трубы.

«Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Пока что ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю: досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку», – написал Труба.

Иск подан в Верховный Суд.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске Государственного бюро расследований, которым было предусмотрено увольнение председателя ГБР Романа Трубы.

27 декабря во исполнение закона президент Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.