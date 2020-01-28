СБУ сорвала покушение на украинского разведчика в Харькове: подробности операции

В Харькове пытались подорвать украинского разведчика, опозорившего россиян на Донбассе.

В Харькове нанятый российскими спецслужбами киллер пытались подорвать экс-командира разведподразделения, «айдаровца» Григория Сиваченко. Убийцу поймали на горячем со взрывчаткой, нафаршированной металлическими болтами, говорится в сюжете «ТСН.Тиждень».

Таким образом, создавая расстрельные списки, российские спецслужбы пытаются отомстить украинским бойцом, от которых россияне понесли наибольшие потери.

«Это месть. Российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, один из них носил звание Героя России», – считает пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Вычислить россиян помог именно Григорий Сиваченко.

«На 32-м блокпосте наши артиллеристы точно знали, куда надо стрелять, чтобы обезвредить группу офицеров, которая уничтожила очень много нашей бронированной техники», – рассказал разведчик.

Григорий в Счастье осенью 2014-го перегонял из «серой зоны» танк, который увел у оккупантов.

Киллером, который пытался совершить покушение, оказался бывший украинский капитан, участник войны против России, имеющий за спиной несколько командировок в зону АТО. Юрий Донцов служил командиром роты охраны в 5-й бригаде Нацгвардии.

Гвардеец был завербован офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ) России. За убийство «айдаровца» ему обещали 25 тысяч долларов.

«Все было под взрыв готово, но я отнекивался от этого», – рассказал Донцов.

Он добавил, что в Украине немеряно людей, которые работают на спецслужбы России.