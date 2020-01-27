«Горите в пекле»: нардеп Гончаренко пообщался с российскими пропагандистами в ПАСЕ

Народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал российским журналистам не бегать за украинской делегацией в ПАСЕ, а снять для россиян сюжет о имениях их власти. Такие заявления он сделал, общаясь с представителями российских пропагандистских телеканалов в кулуарах Парламентской ассамблеи.

«Здесь нужно вести работу и рассказывать правду. Для этого мы вернулись в ПАСЕ и всю правду о России расскажем», – заявил Гончаренко.

«Цель российской делегации всем прекрасно известна – это обслуживать интересы вашего фюрера Путина, который захватил территорию других стран, убивает людей тысячами. В частности, убивает своих же русских и грабит их с утра до вечера», – подчеркнул он.

В то же время, Гончаренко посоветовал российским пропагандистам рассказать и показать россиянам, как живут в Европе российские чиновники, депутаты и пропагандисты. При этом нардеп назвал адреса по которым следует съездить и посмотреть.

«Вы поезжайте в Париж и снимите дом, где живет семья пресс-секретаря Путина Пескова. У него там квартира за 2 миллиона евро в 16-м округе. Это недалеко от Страсбурга. Еще покажите россиянам дома представителей российской делегации в ПАСЕ Слуцкого и Толстого. Покажите россиянам дом российского журналиста и пропагандиста Соловьева на озере Комо. Они награбили деньги у обычных россиян, рассказывая им о страшной Украине, о ЦРУ, о нацистах», – посоветовал Гончаренко.

Вопрос о притеснении русского языка в Украине нардеп назвал идиотским.

«Я знаю больше стихов русских поэтов, чем Слуцкий … Нам не нужна ваша защиту … Вы убиваете людей, таких как я, под эгидой того, что вы защищаете язык. Вы – бандиты и убийцы. Не вы лично, вы – пропагандист, который их обслуживает. и вам должно быть стыдно. В определенном круге ада гореть и вам. Когда вашу страну грабят, ваши дети ходят в туалет на улицу, а они строят себе дворцы. а вы в это время бегаете здесь за 30 сребреников и задаете какие-то вопросы украинской делегации», – завершил разговор нардеп.