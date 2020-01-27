СБУ установила виновных в обстрелах украинских позиций под Мариуполем

В Мариуполе задержали боевика-гранатометчика «ДНР». Он дал показания о других террористах и заявил, что они открывают огонь без команды.

Служба безопасности Украины задержала в Мариуполе боевика «ДНР», который был гранатометчиком и обстреливал позиции украинских военных и жилые массивы по направлению Торецка. Он воевал против Украины на протяжении двух лет, сообщили пресс-служба СБУ в Telegram.

«Задержанный был стрелком-гранатометчиком «1 армейского корпуса ДНР» и два года нес так называемую службу на позициях «Шанхай» и «6/7». В 2016 году после ранения головы его комиссовали», – добавили в СБУ.

После этого он, ища заработок, приехал в Мариуполь, где был задержан. Во время дачи показаний сообщил, что террористы не придерживаются никаких договоренностей и открывают огонь по украинским позициям без команды.

Напомним, 27 января Киеве полиция задержала боевика незаконного вооруженного формирования «Оплот» из «ДНР», который стрелял в полицейского.