Пророссийский митинг в Харькове: распылили газ и началась драка

Попытка проведения пророссийского митинга в Харькове закончилась полным провалом. Неизвестный распылил газ, и начались стычки между митингующими и представителями национал-патриотических организаций.

Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» Андреем Лесиком, перед зданием облгосадминистрации закончился, не успев начаться, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что еще до начала акции, запланированной на 11:00 понедельника, возле ХОГА стали собираться представители «Национальных дружин», «Правого сектора», «Фрайкора» и других национал-патриотических организаций.

Когда сюда же подошли немногочисленные участники акции ОПЗЖ, националисты начали скандировать «Чемодан, вокзал, Россия!» и нецензурные кричалки. После этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

Отмечается, что в результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала «СТБ» Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также, минимум у одного полицейского, ожоги глаз.

В то же время Малевская отметила, что журналисты не будут писать заявление в полицию, потому что не знают, кто распылил газ.

По данным издания «057», у стен ХОГА собрались меньше десяти человек. По словам активистов, экс-депутат Лесик, известный своими пророссийскими взглядами, делает картинку для российских СМИ. Митинг Лесик анонсировал на своей странице в Facebook.