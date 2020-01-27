Корпоративный шпионаж: Россия оказалась в центре скандала в Токио

Токийская полиция арестовала бывшего сотрудника «Softbank Corp» и желает допросить двух россиян относительно схемы корпоративного шпионажа, направленной против гиганта информационных технологий, сообщает издание «The Asahi Shimbun».

Столичное управление полиции объявило 25 января, что арестовало 48-летнего Ютаку Араки по подозрению в передаче конфиденциальной информации дипломату, работающему в торговом представительстве при посольстве России в Токио.

Softbank уволил Араки в декабре после того, как полиция обыскала офисы компании.

Источники, близкие к расследованию, говорят, что Араки признался в том, что неоднократно предоставлял данные о коммуникациях Softbank российскому дипломату в обмен на денежное вознаграждение.

Столичное управление полиции через Национальное полицейское управление обратилось с просьбой о допросе соответствующего дипломата и еще одного сотрудника торгового представительства российского посольства.

Полиция подозревает, что двое россиян были шпионами российских спецслужб.

Согласно источникам, Араки получил незаконный доступ к компьютерной системе SoftBank и сохранил конфиденциальную деловую информацию на двух запоминающих устройствах 18 февраля 2019 года. Запоминающие устройства были переданы российскому дипломату, который неоднократно угощал Араки и склонял его к сбору информации о внутренних коммуникациях.

Полиция считает, что в этом также участвовал другой сотрудник торгового представительства, покинувший Японию три года назад.

25 января Softbank опубликовал заявление, в котором говорится, что информация, полученная Араки, имеет низкий уровень конфиденциальности, и что у него не было допуска на доступ к конфиденциальным данным.

После распада Советского Союза в 1991 году в Японии было зарегистрировано девять случаев шпионажа с участием россиян, причем последний случай произошел в 2015 году.