Суд может принять решение о признании руководства России международным террористами.
Нацлидер России Владимир Путин торопится с изменением Конституции, что бы избежать ответственности за сбитый российским ЗРК «Бук» самолета рейса MH-17 в небе над Донбассом. Российские граждане, своей поддержкой решений Кремля, придадут легитимность такому изменению правовой системы в стране, считает российский экономист Андрей Ларионов.
«Главный фактор спешки – это приближение даты 9 марта 20290 года, когда начнется судебный процесс по делу о катастрофе самолета рейса MH-17 в Гааге. Именно суд принимает решения не связанные с идеологией», – заявил Илларионов.
Решение, которое будет принято судом по делу о катастрофе самолета рейса MH-17 нельзя будет интерпретировать с точки зрения различия идеологий; с политической точки зрения, в силу разницы государственных интересов и т. д. Это решение будет связано с исполнением закона, отвечая на вопрос причастности лиц к военному преступлению – массовому убийству невиновных пассажиров гражданского рейса.
В силу этого предлагаемые нацлидером России Владимиром Путиным поправки в Конституции, которые устанавливают приоритет российского законодательства над международным правом – «четкий сигнал, что Кремль хочет огородить себя от ответственности». При этом граждане России, своей поддержкой этой реформы, фактически придадут легитимность военным преступлениям Кремля и разделят с ним ответсвенность.
Ранее сообщалось, что Украина с новой российской властью окажется в гораздо большей опасности, чем раньше.