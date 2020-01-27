Нацлидер России Владимир Путин торопится с изменением Конституции, что бы избежать ответственности за сбитый российским ЗРК «Бук» самолета рейса MH-17 в небе над Донбассом. Российские граждане, своей поддержкой решений Кремля, придадут легитимность такому изменению правовой системы в стране, считает российский экономист Андрей Ларионов.

«Главный фактор спешки – это приближение даты 9 марта 20290 года, когда начнется судебный процесс по делу о катастрофе самолета рейса MH-17 в Гааге. Именно суд принимает решения не связанные с идеологией», – заявил Илларионов.

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Решение, которое будет принято судом по делу о катастрофе самолета рейса MH-17 нельзя будет интерпретировать с точки зрения различия идеологий; с политической точки зрения, в силу разницы государственных интересов и т. д. Это решение будет связано с исполнением закона, отвечая на вопрос причастности лиц к военному преступлению – массовому убийству невиновных пассажиров гражданского рейса.

В силу этого предлагаемые нацлидером России Владимиром Путиным поправки в Конституции, которые устанавливают приоритет российского законодательства над международным правом – «четкий сигнал, что Кремль хочет огородить себя от ответственности». При этом граждане России, своей поддержкой этой реформы, фактически придадут легитимность военным преступлениям Кремля и разделят с ним ответсвенность.

Ранее сообщалось, что Украина с новой российской властью окажется в гораздо большей опасности, чем раньше.