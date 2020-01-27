Чем дольше Зеленский и Путин находятся у власти, тем лучше: неожиданное объяснение Портникова

Нахождение Зеленского у власти в Украине – это выигранное время для выработки альтернативы его власть, а долгое нахождение Путина у власти в России – гарантия разрушения империи.

Нахождение у власти в России нацлидера Владимира Путина – это гарантия разрушения всех основ империи. С другой стороны сохранение Владимира Зеленского на посту президента дает Украине время на выработку альтернатив нынешнему состоянию хаоса в государстве и обществе, считает журналист и публицист Виталий Портников

«Чем дольше Владимир Зеленский пробудет главой Украины и чем дольше Владимир Путин пробудет главой России – тем лучше для нас всех», – заявил публицист.

Портников дает подробное объяснение, почему требуется сохранения у власти в Украине Зеленского, а в России Путина.

«Сегодня в украинском обществе нет никого и ничего, что могло бы стать альтернативой популистско-охластического режима Зеленского. Режим может обрушится только тогда, когда мы будем понимать, какова его альтернатива. Сейчас мы находимся в состоянии хаоса и неуправляемости, как самого государства, так и государственных институтов, так и самого общества», – подчеркивает Портников.

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В украинском обществе, в среде элиты нет четкого понимания процессов которые происходят в стране. Портников отмечает, что страна находится в состоянии хаоса, когда «происходят неуправляемые безумные процессы».

Среди таких процессов публицист выделяет скандалы связанные с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с вбросом компрометирующих записей и игрой «в отставку». Эту ситуации Портников характеризует, как форменное «сумасшествие», находящее за гранями здравого смысла.

«Я думаю, что никто ничего не понимает», – особо подчеркивает Портников, комментируя хаос в стране.

В состоянии хаоса и отсутствии альтернатив становится важна устойчивость власти в Украине. В этом плане Владимир Зеленский должен оставаться у власти до тех пор пока не «выкристаллизуется альтернатива»: либо появится новая политическая сила, либо будет сформирован новый запрос общества.

С другой стороны Владимир Путин должен оставаться президентом России, так он является идеальным «могильщиком империи». Нацлидер Владимир Путин в России выполняет такую же роль, какую выполнял Леонид Брежнев в Советском Союзе, подводя страну к краху.

«Как Леонид Брежнев. Леонид Брежнев тоже когда был, все считали, что все стабильно, все замечательно. В тоже время каждый год «застоя» приближал крах Советского Союза», – отмечает Портников.

Публицист отметил, что в лице Путина, как ранее в лице Брежнева, мир имеет политика–«термита» разрушающего основы государства.

«Путин – настоящий «термит», и чем более длительным будет его правление, тем больше будет гарантий, если Украина отобьется от российской агрессии, что это «дерево» не будет плодоносить и империя рухнет», – подчеркивает Потников.

Напомним, что Путин стремится возродить империю, утраченную с развалом СССР. Для этого он собирается включить в состав России и Беларусь и Украину.