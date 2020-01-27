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ВСУ может разгромить оккупационные силы в ОРДЛО: Гиркин сеет панику

Гиркин забил тревогу из-за возможного разгрома «Л/ДНР». Российский террорист пишет, что ведется «огонь по всей линии фронта!».

Бывший командир террористов «ДНР» на Донбассе Игорь Гиркин, более известный под своим творческим псевдонимом «Стрелков», начал разводить в сети панику, утверждая, что те могут быть разгромлены на Донбассе. Так, сайты террористов распространили его заявление, сделанное в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

«…На протяжении дня и в данное время под укро огнем практически вся линия фронта. (Результаты этих обстрелов будут сообщены позже)», – пишет он.

Скрин сообщения Гикина в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, под огнем якобы оказался поселок Ясное, расположенный на окраине неподконтрольной Украине Ясиноватой.

О потерях Стрелков не говорит.

Источник POLITua

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