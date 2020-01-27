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Украину ожидает реализация нового имперского сценария, – экс-советник Путина

Украина с новой российской властью окажется в гораздо большей опасности, чем раньше.

С приходом нового премьер-министра Вадим Мишустин следует ожидать новых провокаций агрессивного силового блока Кремля против Украины и других соседних стран. Экс-советник нацлидера России Владимира Путина российский экономист Андрей Ларионов считает, что с уходом Дмитрия Медведева в руководстве страны больше не осталось людей не связанных со спецслужбами.

«И Украина и другие страны, которые оказались соседями тотального государства, теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем они были даже раньше», – заявил Илларионов.

«Понятно, что ни господин Медведев, ни другие никогда не оказывали и даже не пытались оказывать какого-либо сопротивления агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нет даже кого бы то ни было, кто по своей природе отличие от них в руководстве государства», – подчеркнул он.

Экс-советник Путина предупреждает, что весьма вероятно последуют новые провокации по отношению к Украине и другим соседним странам.

Ранее сообщалось о том, какую роль сыграл Мишустин в создании в России тоталитарного государства основанного на глобальной слежке за всеми финансовыми операциями и лицами их осуществляющими.

Источник POLITua

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