Нынешний премьер России Мишустин – спецслужбист, создавший тотальную слежку за гражданами РФ, – Илларионов

Новый премьер-министр Вадим Мишустин, тесно связанный с лагерем силовиков, создал в министерстве по налогам и сборам России систему тотальной слежки за любыми финансовыми операциями. Экс-советник нацлидера России Владимира Путина российский экономист Андрей Ларионов считает, что после назначения Мишустина премьером в кремлевском руководстве не осталось людей не связанных со спецслужбами.

«Вадим Мишустин является одним из самых эффективных представителей лагеря спецслужб, не только по свое родословной, его отец являлся высокопоставленным генералом в российских и советских спецслужбах, но и в том, что в своей идеологии является идеально подходящим тому видению и России и мира, которая есть у этих граждан», – заявил Илларионов.

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В частности, Мишустин создал в своем министерстве по налогам «тотальное государство», в основе которого лежит отслеживание всех финансовых операций в России в режиме реального времени. При этом задействована система тотальной слежки за всеми операциями с использованием средств видеонаблюдения.

Многие журналисты и иностранные специалисты, которые посещали господина Мишустина, несколько месяцев назад, еще не зная, что вскоре он будет назначен премьер-министром России делятся шокирующим откровениями о тотальной слежке за всеми финансовыми операциями на территории России.

«Рассказывают такую историю, когда они оказываются в его кабинете и расспрашивают об успехах системы тотального наблюдения за всеми сделками на территории Российской Федерации, господин Мишустин демонстрирует следующие возможности по слежке», – отмечает Илларионов.

Далее, Илларионов рассказывается, как Мишустин в течение трех минут получает информацию о том, что ел на завтрак его гость и как он расслаивался. При этом рассказывается не только о транзакция, но демонстрируется видео момента покупки, на котором распознали гостя в том кафе, где он завтракал.

Регистрация всех транзакций в России осуществляется в режиме реального времени. При этом процесс регистрации транзакции синхронизирован с системами видеонаблюдения и обработкой данных через распознавание лиц.

Фактически, подчеркивает Илларионов, можно говорить, что Кремль руками Мишустина реализовал систему тотального государства оруэлловского типа. Теперь на посту премьер-министра он завершит дело начатое во время его работы в министерстве по налогам и сборам.