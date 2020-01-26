Присоединение Украины и Беларуси является частью плана Путина по транзиту власти – Портников

Путин стремится возродить империю, утраченную с развалом СССР. Для этого он собирается включить в состав России и Беларусь и Украину.

Основной угрозой исходящей от России, будет попытка Кремля втянуть Украину вместе c Беларусью в новое «союзное государство». Нацлидер Владимир Путин пытается войти в историю, как человек возродивший российско-советскую империю, считает журналист и публицист Виталий Портников.

«Нормальное государство Украина, Россия, Беларусь. Нормальное с московской точки зрения», – заявил Портников.

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«Владимир Путин хочет не просто удержать власть, он ее и так удержит. Он хочет войти в историю. А в историю с одним Крымом не войдешь, а вот с восстановлением империи, с исправлением тех ошибок которые были допущены в горбачевско-ельцинскую эпоху – войдешь вполне», – подчеркнул он.

С этим процессом возрождения Путиным империи связана отмена «ценза оседлости» для граждан присоединенных к России государств или частей государств. На это направлена «конституционная реформа», в ходе которой в основной закон России вносят изменения связанные с потенциальной возможностью включения в состав России других государств.

«Ели бы это была исключительно формулировка для Крыма, то можно было ограничится добавлением фразы – «частями других государств, которые присоединились к России» или «субъектов других государств». А конституционная поправка говорит о государствах, таким образом предоставляя пространство для присоединения Беларуси и Украины», – считает Портников.

Напомним, что журналист и публицист Виталий Портников рассказал зачем Кремль имитирует переговорный процесс с Украиной об установлении мира на Донбассе.

Кроме того, Портников подчеркивает, что вопрос отношений Украины с Россией будет решаться уже после смены власти в Кремле, если Украина сумеет выстоять против российской агрессии. Только приемник нацлидера Владимира Путина будет решать «украинский вопрос».