Как Украине отбиться от России: совет Виталия Портникова

Главная задача Украины, по мнению публициста Портникова, – это выстоять в противоборстве с Россией Путина.

Вопрос отношений Украины с Россией будет решаться уже после того произойдет смена власти в Кремле, а Украина сумеет выстоять против российской агрессии. Только приемник нацлидера Владимира Путина будет решать «украинский вопрос», поделился своим мнением по этому вопросу в опубликованном фрагменте его интервью «UkrLife.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Когда меня спрашивают – «решен ли украинский вопрос?», – я отвечаю что не решен», – заявил публицист.

Но Портников особо подчеркивает, что Украина должна обязательно выстоять в противоборстве с Россией, и вот тогда, когда Пуитина уже не будет у власти возможно будет достижения решения от украинско-российских отношения.

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«Начался период транзита в той или иной степени. Вот после того как транзит завершится, в принципе этот вопрос будет решен окончательно. Следующий президент России не будет действовать так как Путин», – подчеркивает Портников.

При этом отмечается, что «Путин не вечен» и рано или поздно вопрос украинско-российских отношений будет решаться без него. Важно отбиваться от агрессии России до этого самого момента.

«Опять таки не знаю с какой территорией. На какой территории эта Украина сохраниться, какой мы ее знаем. Хотелось бы, что бы хотя бы на той территории которую мы контролируем», – отмечает Портников.

«Но для этого нужно заниматься не умиротворением агрессора, а действенным выстраиванием силовых структур», – подытожил он.

Напомним, что журналист и публицист Виталий Портников рассказал зачем Кремль имитирует переговорный процесс с Украиной об установлении мира на Донбассе.