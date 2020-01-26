В ад отправился одиозный украинофоб: в Москве скончался протоиерей Чаплин

При жизни Чаплин был известен, как отъявленный украинофоб, неоднократно призывавший к захвату Россией украинских территорий.

В Москве скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Этот священнослужитель был отъявленным украинофобом, сообщает российское агентство «ТАСС». В частности, он неоднократно призывал россиян к захвату Украины и ее столицы – Киева.

Как сообщили в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем: «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом». Ему был 51 год.

Агентству «Интерфакс» прихожане сообщили, что все произошло около 16:30. Чаплин сидел на лавочке возле храма, когда ему стало плохо. «Скорая» приехала через 15 минут и констатировала смерть.

Всеволод Чаплин запомнился одиозными высказываниями. Так, от требовал отделить от Украины 8 областей от Харькова до Одессы и включить их в состав России. Также заявлял: «Не должно быть такого государства, как Украина, в принципе».

Незадолго до смерти Чаплин призывал к захвату Россией столицы Украины Киева. На опубликованном видео священник, выступая перед толпой людей, заявил, что Киев был захвачен и россияне должны отвоевать его, так как это их «древняя столица».

«21 января 2019 Всеволод Чаплин призвал захватить Киев. 26 января 2020 Всеволод Чаплин встретился с Гиви, Моторолой, Захарченко и Кобзоном, чтобы обсудить план захвата Киева», – комментируют смерть одиозного священнослужителя в соцсетях.

21 січня 2019 Всеволод Чаплін закликав захопити Київ.

26 січня 2020 Всеволод Чаплін зустрівся з Гіві, Моторолою, Захарченко і Кобзоном, щоб обговорити план захоплення Києва. pic.twitter.com/tyyz37EWiK — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) January 26, 2020

Во время президентских выборов в Украине одиозный протоиерей Всеволод Чаплин заявлял тогда, что РПЦ должно требовать от гипотетического победителя президентской гонки письменных гарантий «прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков «европейского выбора» в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду». Проще говоря, в РПЦ перед Зеленским поставлена задача – порвать на мелкие кусочки ненавистный Московскому паттриархату Томос об автокефалии ПЦУ, закрыть западные границы и слиться в братском поцелуе с российским народом.

Высказанную тогда позицию Чаплина можно было считать официальным требованием РПЦ, особенно с учетом продолжение его тогдашнего спича: одиозный протоиерей считал, что Зеленский должен обязательно назначить министром культуры, в ведении которого по украинскому законодательству находятся вопросы религии, Юрия Бойко, Виктора Медведчука либо пресс-секретаря УПЦ МП Василия Анисимова. Бойко или Медведчук в кресле министра культуры – это можно сказать была лучшая шутка прошлого года. Чаплин откровенно троллил Зеленского.