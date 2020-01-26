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Главный идеолог борьбы с антисемитизмом в Украине Долинский обнаружился в Москве

Главный борец против «украинского антисемитизма» Долинский, по свидетельствам источников проживает в Москве.

Из-за своего проживания в Москве главный борец против «украинского антисемитизма» Эдуард Долинский не может свидетельствовать против Украины в международных организациях. Судьба сбежавшего из Украины Долинского выяснилась во время обсуждения «украинского антисемитизма» в студии у российского пропагандиста Дмитрия Киселева со слов Максим Вилкова которые можно услышать в опубликованном фрагменте передачи.

Российский политоголог Максим Вилков на пресс-конференции в московском пропагандистском холдинге «Россия сегодня» Дмитрия Кисилева пожаловался на низкую активность именно украинских организаций – что они, мол, не предоставляют статистику преступлений в Украине в ОБСЕ и другие международные организации. А к словам других организаций там относятся как к российской пропаганде.

«А Эдуард Долинский?» – спрашивает его ведущий.

«Долинский, к сожалению, проживает в Москве», – отвечает тот.

Напомним, что журналист и публицист Виталий Портников рассказал зачем Кремль имитирует переговорный процесс с Украиной об установлении мира на Донбассе.

Источник POLITua

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