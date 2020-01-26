“Готовность к переговорам – это отвлекающий маневр Кремля”: Портников раскрыл истинную цель России

Кремль специально имитирует переговорный процесс с Украиной по Донбассу, что бы в это время подготовить план полномасштабного захвата страны всем гибридными методами оккупации.

Россия целенаправленно имитирует переговорный процесс с Украиной, создавая иллюзию ведения диалога по установлению мира на Донбассе и разрешения острых вопросов отношений между двумя странами. Журналист и публицист Виталий Портников в опубликованном фрагменте его интервью «UkrLife.TV» раскрыл особенности российской тактики и стратегии по имитации переговорного процесса.

Публицист сравнивает ситуация по переговорам которые якобы в настоящее время ведет Кремль с Банковой, с ситуацией накануне и во время Второй мировой войны, когда СССР имитировало подобные переговорные процессы как Третьим Рейхом, так и с американо-британскими союзниками.

«И Россия она идет этим же путем. Большое количество разных людей от разных структур. Тем более, что у Кремля много «Башен», там все понимают почему это происходит», – заявил публицист.

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«Приезжают, ведут какие-то переговоры, К Ермаку, не Ермаку, еще кому-то. И не обещают, а запугивают», – подчеркнул Портников.

При этом Портников отметил, что реальность дает совсем другую картину, но она находится за ширмой и скрыта от публичного обозрения. Подчеркивается, что если люди действительно участвуют в переговорах по достижению мира, то это обязательно оформляется какими-то документами по итогам проведенных переговорных раундов.

«А вот эти не хотят мира и у нас сними разные интересы. Вот они из-за своего бизнеса хотят продолжать войну. А у нас таких интересов нет, и мы даже готовы сделать тото и тото, но нам надо что вы пошли на встречу, например отвели войска», – объясняет Портников методику проведения Россией «переговорного процесса».

В результате переговорный процесс фактически сводится к стандартным для Кремля «договорникам», которые не даже не обязательны к выполнению. Хотя все процессы проходят на уровне личных контактов, но это не играет никакого значения, так как украинской стороне просто задуривают голову.

В то же время, нацлидер России Владимир Путин с когортой своих советников и генералов рисует планы по дальнейшему захвату Украины с использованием всех гибридных методов. Портников назвал это «условным планом «Барбаросса» по захвату Украины.

«Надо укреплять армию, надо подготовить больше войск, разработать планы контратак на случай прямого вторжения. Надо укреплять спецслужбы. Надо избавляться от российских агентов, от тех кто связан с Москвой финансово-экономически, от тех кто утверждает что с Кремлем можно договорится «просто перестав стрелять», – Портников.

«Другими словами – превращать в страну в единый военный лагерь и серьезно готовится к любым возможным атакам», – подытожил он.