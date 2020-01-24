В США рассказали о конфликтах с российскими военными в Сирии

В Госдепартаменте США рассказали о конфликтах с россиянами в Сирии и перехваченном однажды генерал-майоре Российской Федерации, сообщает пресс-служба Госдепа США со ссылкой на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Посланник Джеффри признал, что американцы продолжают конфликтовать с россиянами в Сирии.

Недавно была принята новая резолюция ООН о гуманитарном доступе в районы Сирии, где русские заблокировали два перехода, отметил он.

«Около 14 месяцев назад в Манбидже возникли проблемы с наземными конфликтами, когда русские перебрались в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж, но все это было решено по военным каналам», – заявил спецпредставителя США по Сирии.

«Мы в Государственном департаменте следим за этими военным каналам. У нас очень краткие обсуждения на политическом уровне или на уровне МИДа – когда мы говорим обо всем, что мы делаем с русскими или в конфликте с русскими, как, например, в Совете Безопасности ООН…», – добавил он.

Напомним, что недавно «повар Путина» Пригожин получил два участка в Сирии для добычи нефти.