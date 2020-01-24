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Репрессии ФСБ в Крыму: задержан еще один «крымский террорист»

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ФСБ России заявили о задержании «связанного с украинскими спецслужбами» крымчанина. Его имени они не назвали.

Так называемое «управление ФСБ по Крыму и Севастополю» заявило о задержании местного жителя, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал «схрон с боеприпасами», сообщает пресс-служба центрального аппарата ФСБ.

Пресс-служба ФСБ России сообщила, что в «тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг».

Задержанному инкриминируют незаконное приобретение, хранение, перевозку взрывчатки и боеприпасов, совершенные группой лиц в сговоре. Его заключили под стражу.

«Крым.Реалии» уточнили, что подтверждения этой информации из других источников нет. Имени крымачнина не называют, его комментариев не публиковали.

Напомним, что на Чонгаре украинские пограничники задержали боевика «самообороны Крыма». Херсонский городской суд поместил указанное лицо под стражу с альтернативой внесения залога..

Источник Пресс-служба ФСБ Россия Крым.Реалии

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