Ползучая аннексия: почти триста тысяч украинцев получили российское гражданство

МВД России заявило, что российское гражданство в 2019 году получили 299 тыс. украинцев. Так же за 2019 год принято решение о выдаче 53 тыс. 378 видов на жительство для украинцев.

МВД России заявило, что в прошлом году предоставила гражданство 299 тыс. 422 украинцам, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на статистические сведения по миграционной ситуации, полученные в российском министерстве.

Также за 2019 год принято решение о выдаче 53 тыс. 378 видов на жительство для украинцев; всего, по данным МВД РФ, в настоящее время в России проживает по видам на жительство 155 тыс. 863 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2019 году получили 53 тыс. 915 разрешений на временное проживание. Проживает в настоящее время по этим разрешениям в РФ 114 тыс. 537 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали в 2019 году 550,1 тыс. граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. – на работу, 35,3 тыс. – с целью учебы, 56,8 тыс. – как туристы и по иным причинам – 56,2 тыс.

Сообщается, что за прошлый год МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 641 тыс. 730 украинцев, из них 133 тыс. 832 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 507 тыс. 898 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в 2019 году РФ сняла с миграционного учета 1 млн 309 тыс. 198 украинцев.

Напомним, по данным МИД РФ, в 2018 году российское гражданство получили 83 тыс. украинцев.

В середине декабря 2019 года сообщалось, что Государственная миграционная служба разрешит гражданам иметь два паспорта, однако «единое гражданство» останется в Конституции Украины.

Кроме того, 13 декабря президент Владимир Зеленский подал законопроект, который предусматривает упрощенное получение гражданства некоторым категориям иностранцев. В частности, проект предлагает упрощенное гражданство для россиян, преследуемых в РФ или тем, кто воевал на Донбассе.