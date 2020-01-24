Трудности перевода: Офис президента едва не спровоцировал дипломатический скандал с Румынией

Послу Украины в Румынии Александру Банкову пришлось объяснять перевод на английский заявления президента Владимира Зеленского, опубликованного пресс-службой Офиса президента.

Во время своей поздравительной речи по случаю Дня соборности Украины Зеленский использовал слово «заняли» в контексте упоминания Северной Буковины. В переводе же использовалось слово «occupied», что вызвало негодование в Румынии, поскольку оно переводится и как «оккупировали».

В пресс-службе МИД Румынии заявили, что требуют объяснений упоминаний о своем государстве.

«Румынская сторона запросила разъяснения относительно упоминаний о Румынии, появившихся в недавнем публичном выступлении президента Украины, выразив удивление по этому поводу и подчеркнув необходимость правильного понимания истории», – говорится в завялении по итогам встречи государственного секретаря Дана Некулэеску и посла Александра Банкова.

Банков на своей странице в Facebook обнародовал объяснение этой спорной ситуации.

«Понятно, что мало кто в Румынии видел заявление президента Украины в оригинале, то есть на украинском языке, но они взяли английский перевод, где оригинальная фраза «Північну Буковину зайняли румуни» была переведена как «Северная Буковина была оккупирована румынами». Конечно, это официальный перевод, но он остается переводом и не меняет первоначальный текст», – написал он.

Pe un mare val de comentarii și interpretări legate de declarația Președintelui V. Zelensky de ieri cu prilejul Zilei de… Geplaatst door Oleksandr Bankov op Donderdag 23 januari 2020

Александр Банков объяснил, что исторический контекст в конце 1918 года с распадом Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях привел к тому, что эти провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому были заняты соседними государствами, что не может считаться оккупацией.

«Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций», – подчеркнул посол Украины в Румынии, отметив, что перевод на сайте ОПУ исправили.

Напомним, в видеообращении в День собороности Украины Зеленский призвал свой народ быть сильным, чтоб быть единым. Он также заявил, что пока быть во всем первыми для украинцев – это мечта. «Но общая мечта всегда была для нас двигателем, силой, которая нам сейчас нужна».