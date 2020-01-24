«Встали с колен»: водитель фуры перекрыл движение в центре Москвы требуя выплаты зарплаты

Протестующий против не выплаты ему зарплаты водитель перекрыл своей фурой движение на одной из улиц в центре Москвы.

В центре Москвы водитель протестующий против задержки заплаты перекрыл свой фурой движение по улице Бауманской. Среди причин побудивших его на такой отчаянный шаг протестующий водитель указал наличие у него семерых детей, передает в Twitter агентство «Baza».

«В центре Москвы водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он заявляет, что не уедет, пока ему не дадут зарплату. Говорит, у него семь детей и их нечем кормить», – говорится в сообщении.

В центре Москвы водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он заявляет, что не уедет, пока ему не дадут зарплату. Говорит, у него семь детей и их нечем кормить. pic.twitter.com/na0OfsOgLP — baza (@bazabazon) January 24, 2020

В комментария под видео пользователи высказали опасения, что водителя могут признать экстремистом и осудить, а детей отправят в детский дом. При этом многие подчеркивают, что такие радикальные действия – это единственный способ добиться справедливости.

Позже сообщили, что движение было восстановлено.

Напомним, что российские активисты призывают граждан страны не допустить конституционного переворота и узурпации власти нацлидером Путиным.