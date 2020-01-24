Война на Донбассе: США требуют от России “просто перестать стрелять”

США призвали Россию провести настоящее прекращение огня на Донбассе, отвести свои силы и поддержать выведение неазаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в видеообращении атташе по вопросам армии и обороны полковника Томаса Воффорда, опубликованном в Facebook посольства США в Украине.

Видео было записано по случаю годовщины обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками, когда погибли 30 человек и более 100 были ранены.

«Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв наглых обстрелов Мариуполя подконтрольных России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей», – сообщил атташе по вопросам армии и обороны.

П'ята річниця обстрілу Маріуполя 🇺🇦 П'ять років тому в цей день в наслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками загинуло 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала своїх зобов'язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України..🇺🇸 Five years ago today, the shelling of Mariupol by Russian-backed militants resulted in 30 killed and over 100 injured. Russia has failed to implement its Minsk Agreements commitments and continues to fuel humanitarian, economic, and environmental crises. Russia must implement a true ceasefire, withdraw its forces, support the disbanding of the illegal armed groups operating in eastern Ukraine, and respect Ukraine's internationally recognized borders and sovereignty. Geplaatst door U.S. Embassy Kyiv Ukraine op Donderdag 23 januari 2020

Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает разжигать начатый нею гуманитарный, экономический и экологический кризис. Полковник Воффорд сообщил, что в результате этого конфликта уже погибло более 13 000 украинцев.

«Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, поддержать выведение незаконных вооруженных формирований, которые действуют на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины», – заявил он.

Напомним, утром 24 января 2015 года Мариуполь был обстрелян со стороны боевиков. Снаряды «Градов», в частности, попали в жилые дома, супермаркет и рынок «Киевский».

Наблюдательная миссия ОБСЕ установила, что Мариуполь был обстрелян с территории, оккупированной террористами «ДНР».