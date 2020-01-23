Развернули на границе: в Украину зачастили с визитами российские региональные политики

В Украину не пропустили трех политиков из Российской Федерации, среди которых двое «единороссов» и коммунист, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вечером 22 января в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев (Жуляны)» трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу», – говорится в сообщении.

По данным источника «Украинской Правды», речь идет о региональных политиках страны-агрессора. Так в «Борисполь» рейсом из Лондона прибыл бывший мэр Пскова и экс-депутат местного областного собрания представитель провластной политической партии РФ «Единая Россия» Ян Лузин.

Он не смог подтвердить цель своего пребывания, поэтому в Украину его не пропустили. Пограничники отмечают, что утром 23 января россиянин вылетел из «Борисполя» в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска «Киев (Жуляны)». Они прилетели рейсом из Минска.

Один из визитеров также «единоросс» Юрий Гольман из Омской области, другой – представитель компартии РФ Валентин Малетин. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Они возвращены обратным рейсом.