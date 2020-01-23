Рейтинг восприятия коррупции: Украина борется с Россией за первенство

Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции от «Transparency International». Место Украины отражает сворачивание реформ в последние два года.

Международная антикоррупционная организация «Transparency International» в четверг обнародовала результаты исследования «Индекс восприятия коррупции-2019», в котором Украина заняла 126-е место среди 180 стран мира. Отчет опубликован на сайте организации.

По сравнению с предыдущим годом Украина потеряла два балла по 100-балльной системе (больше баллов – выше место) и шесть позиций.

Оценка Украине формировалась на основании 9 разных исследованиях. Три показали незначительный рост, три – нулевую динамику, а три – снижение.

Они учитывают два последних года, когда в Украине фактически произошло сворачивание процесса реформ и борьбы с коррупцией.

Самый большой минус – 13 пунктов в исследовании «Global Insight Country Risk Ratings». Речь идет о риске, что люди и компании в стране столкнутся со взяточничеством или другими коррупционными практиками ведения бизнеса, от получения крупных контрактов в повседневной работы.

Результаты оценки коррупции в разных странах мира. Результаты оценки коррупции в разных странах мира. Пред 1 из 2 След

«Следует учитывать, что как и другие рейтинги, CPI может достаточно медленно отображать фактические изменения по стране – иногда нужно несколько лет. Когда государства активно борются с коррупцией, тем их результат даже ухудшается, потому что начинает проливаться светло на коррупционные сделки и скандалы», – отмечает «Transparency International».

Первые места в рейтинге восприятия коррупции занимают Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), последние – Сомали (9 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (13 баллов).

Все соседи Украины, кроме России, находятся выше в рейтинге. Польша на 41 месте (58 баллов), Словакия – на 59-м (50 баллов), Беларусь – на 66-м (45 баллов), Венгрия и Румыния – на 70-м (44 балла), Молдова – на 120-м (32 балла), Россия – на 137-м (28 баллов).