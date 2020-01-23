Перепись населения в Украине: Кабмин посчитал число жителей столицы

В Киеве проживает около 10% населения Украины. При этом были названы основные причины сокращения населения в Украине.

Население столицы Украины составляет 3,7 миллиона жителей, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на пресс-конференции в Киеве, передает «Украинская Правда».

«В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше», – заявил Дубилет.

По данным комплексной методы так называемой электронной переписи, всего в Украине (без учета временно оккупированных территорий и зарубежья) живет 37,3 миллиона человек.

Дубилет заявляет, что главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

«Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения», – отметил Дубилет.

По словам министра Кабмина, больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Напомним, что ранее Дубилет высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Министр отметил, что дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются. По его мнению, очень большой бюджет пойдет просто в никуда в случае проведения традиционной переписи, потому что очень много людей просто не открывают дверь.