В помощь оккупанту: Кабмин создаст «министерство реитеграции» Донбасса и Крыма

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что ведомство будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр, рассказала министр в интервью «Интерфакс-Украина».

«Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время», – заявила Коляда.

Она отметила, что вопросы реинтеграции «банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерство, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве».

«Это не значит, что мы неэффективно сработали», – подчеркнула министр.

По словам Коляды, сейчас в ведомстве проводятся консультации для того, чтобы быть готовым к этому разделению.

«Очень важным для нас является обобщение и передача нашего опыта и наработок для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции», – отметила министр.

На вопрос, как именно технически будет проходить разделение, Коляда ответила, что есть несколько вариантов, в том числе и отмена того решения, которое объединило два министерства.

«Подчеркну еще раз – реальность постоянно меняется. Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении», – подчеркнула она.

В то же время, Коляда заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

Напомним, в ноябре 2018 года Кабмин создал Министерство по делам ветеранов, которое стало правопреемником Госслужбы по делам ветеранов. На должность министра была назначена нардеп Ирина Фриз.

29 августа 2019 года Верховная рада утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, тогда как ранее существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов. Возглавила новое министерство Коляда.

17 января президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в том числе, и по Минветеранов.