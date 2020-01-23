Прощай, евроинтеграция: «Слуги народа» отказываются синхронизировать законодательство с ЕС

Глава фракции «Слуга Народа» Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС. Кулеба заявил, что Арахамия поддерживает курс на ЕС, «все остальное – фигура речи».

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом. Он сделал такое заявление во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает агентство «Укринформ».

«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой «гармонизации законодательства». Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам», – сказал Арахамия.

По его мнению, если Украина создаст уникальные правила, то инвесторы будут приходить «ради использования наших различий».

«Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться», – сказал нардеп.

Кроме того, лидер «Слуги народа» подчеркнул важность конкурентного преимущества.

«Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют», – отметил Арахамия.

Позже на своей странице в Facebook Арахамия уточнил, что поддерживает соглашение Украина – ЕС.

«Я за договор о ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении», – написал он.

Нардеп добавил, что все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейского Союза.

«Все остальное – lost in translation. Евроинтеграции быть», – резюмировал он.

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Украина и в дальнейшем будет системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым.

Об этом вечером 22 января заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя на своей странице в Facebook высказывания главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии в Давосе.

«Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. И продуманно, осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы – редкие исключения из правила», – отметил чиновник.

Кулеба сообщил также, что разговаривал с Арахамией, и депутат поддерживает мнение чиновника. «Все остальное – фигура речи», – добавил Кулеба.

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Ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на вхождение в таможенный союз с Евросоюзом.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и представители делегации Украины 22 января участвуют в работе Всемирного экономического форума в Давосе.