Гибридная война: Россия пытается заставить «Укроборонпром» продавать ей оружие

Украинские суды реализуют просто оруэлловский сценарий, пытаясь в течение двух лет принять решение в пользу страны-агрессора по искам против предприятий «Укроборонпрома».

Украинские суды уже второй год пытаются вынудить заводы «Укроборонпрома» поддерживать экономику и предприятия Российской Федерации, продавать оружие стране-агрессору. Сегодня в 14.00 на ул. Воздухофлотский, 28 состоится очередное заседание Верховного суда по указанным делам, сообщает на своей странице в Facebook заместитель генерального директора оборонного концерна, экс-нардеп Мустафа Найем.

«Это не фантазии. Это тот самый фантастический абсурд, что уже второй год продолжается в украинских судах, которые в принудительном порядке, вопреки санкциям и здравому смыслу заставляют заводы «Укроборонпрома» поддерживать экономику предприятий Российской Федерации и продавать врагу оружие, которым он нас потом убивает», – пишет Найем.

Судебное заседание которое запланировано на сегодня может поставить точку в тяжбе российской фирмы против завода «Артем»ї входящего в украинский оборонный концерн. В случае положительного решения суда в пользу подсанкционной российской компании завод вынужден будет выплатить ей неподъемную для себя сумму – около 3 миллионов долларов.

Отмечается, что это может остановить производство как минимум на четыре месяца, вызвать срыв выполнения государственного оборонного заказа и ряда экспортных контрактов.

Руководство «Укроборонпрома» подготовило и отправило соответствующие запросы в СБУ, СНБО, правительства, Министерство юстиции и Министерство экономики. По убеждению Найема, – государство должно прекратить реализацию этого оруэлловского сценария, когда одной рукой Украина накладывает на российские фирмы санкции, а другой – выдает этим же фирмам судебные решения, которыми они банкротят стратегические оборонные предприятия страны.

#ХронікиУкроборонпрому Тільки вийшли з офісу. До Давосу не поїхав. Дуже хотів, але не вийшло. Зараз поясню чому, але… Geplaatst door Mustafa Nayyem op Woensdag 22 januari 2020

Также в своем сообщении замгендиректора оборонного концерна рассматривает эту ситуацию, перенося ее на оккупированный Россией Крым, полагая, что весь процесс Кремль провел бы в 2014 году через судебную систему Украины.

«Как вы думаете, что произошло бы, если бы в 2014 году Кремль обратился в Шевченковский районный суд Киева с требованием переписать Крым на Москву в счет трех миллиардов долга Виктора Януковича?», – отмечает Наем.

«Переписал бы. А потом бы сделал то же Верховный суд. А исполнительная служба, ссылаясь на эти решения, перекрыла бы админкордон и требовала бы от украинских военных добровольно покинуть полуостров, там уже другой хозяин», – добавляет он.