К нам едет ревизор: Помпео с помпой посетит Украину

Госсекретарь США Помпео прилетит в Киев в конце января. Из Украины глава Госдепа отправится в Минск, а затем в Нур-Султан и Ташкент.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину с визитом в конце января, сообщило белорусское бюро «Радио Свобода» со ссылкой на рассылку Госдепа США.

«Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет меньше чем день, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте», – говорится в сообщении.

В то же время, издание «BuzzFeed News» пишет, что официальные мероприятия Помпео запланированы на 31 января.

В этот день у него должна состояться встреча с президентом Владимиром Зеленским. Помпео станет первым представителем правительства Трампа, который встретится с украинским лидером с начала процедуры импичмента Трампа, объявленной в конце сентября.

Источники издания отмечают, что визит государственного секретаря будет насыщенным. Он также встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками и почтит память погибших солдат и участников Революции Достоинства возле памятников в Киеве.

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне.

В декабре прошлого года американское издание «Politico» сообщило, что США в январе готовят визит Помпео в Украину для налаживания отношений между странами. Также 19 декабря о подготовке визита Помпео в Украину сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак.

Визит был запланирован на начало января, но был отменен.