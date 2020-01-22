«Кто вы такие? Идите на х#й»: соцсети обсуждают главу минкультуры России

Соцсети троллят нового министра культуры России, которая по велению Путина сменила на этом посту прежнего скандально известного главу ведомства Мединского.

Соцсети бурно обсуждают нового министра культуры России Ольгу Любимову. Началось все с того, что известный российский публицист и общественно-политический деятель Олег Кашин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию женщины, намекая, что это новый министр культуры России.

На опубликованной фотографии можно видеть женщину в футболке с нецензурной надписью.

Напомним, что накануне нацлидер России Владимир Путин вместо скандально известного «историка» Владимира Мединского назначил главой Министерства культуры его заместителя Ольгу Любимову.

Соцсети ответили на новое путинское назначение очередным потоком троллинга. Нового министра пользователи сравнили с известной эко-активисткой Гретой Тунберг, которая тоже неоднократно становилась объектом сетевого троллинга.

Среди комментаторов оказались и лично знакомые с новым министром культуры. В частности, характеристику новому министру культуры дал Алексей Столяров, более известный как «Пранкер Лексус».

«Пересекались с ней как-то в минкульте. До этого работала на Первом замом директора в той же дирекции, которая нашу передачу готовила. Туда же входили Время покажет и передача Гордона с Барановской», – заявил Столяров.

«Я думаю, что министерство будет придерживаться той же линии, что и при Мединском, но больше уделять внимания дебету с кредитом», – добавил он.

Об Ольге Борисовне Любимовой известно, что она родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Отец – ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов. Окончила журфак МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).

С 2001 года работала на телевидении. Была корреспондентом «Третьего канала» (программы «Итоги недели с Глебом Пьяных», «Главная тема», «Цена вопроса», «Дольче Вита», «Выводы»), программы «Ортодокс» на ТВЦ. Автор и шеф-редактор программы «Православный календарь» (2002), шеф-редактор программ «Регион» (2003), «Русский взгляд» с Иваном Демидовым (2003–2005); продюсер программы «Русский взгляд» (2005); ведущая ток-шоу «Горожанка». Также была ведущей программ «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица».

В 2010–2011 годах была руководителем итоговой информационно-аналитической программы «Контекст» на телеканале «Культура». В 2015 году работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры России.

С 2016 года – заместитель директора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, в том числе на телеканалах «Россия 1», «Культура», «Первом канале».

18 января 2018 года вернулась в Министерство культуры, возглавив департамент кинематографии.