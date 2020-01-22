В России предположительно выявлен случай заражения новым китайским коронавирусом

В России госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус. При этом источники утверждают, что «вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация».

В российском Хабаровске госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус женщину, которая прибыла из Китая, сообщает проект «Сибирь.Реалии».

Женщина прилетела в Россию из китайского города Харбин.

«Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация», – сообщили в хабаровском аэропорту.

Напомним, 21 января сообщалось, что В США выявили первого пациента с коронавирусом нового типа, который вызвал вспышку пневмонии в Китае.

Ране китайские власти подтверждали, что шесть человек умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. На сегодняшний день в Китае зарегистрированы около 300 случаев. Многие из пациентов жили или путешествовали в Ухань.

22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Раннее власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.